Campanha arrecada mais de R$ 1,3 milhão para ajudar 11 mil famílias da Zona Norte de São Paulo

A campanha “Juntos Pela ZN contra o Covid-19”, promovida pelo Grupo Baumgart, por meio dos Institutos Center Norte e Vedacit, arrecadou cerca de R$ 1,3 milhão, que foram revertidos em 155 toneladas de alimentos, 10 mil kits de higiene, 69 mil EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e 20 respiradores.

A ação, que teve inicio em maio, mobilizou diversos parceiros, como lojistas dos Shoppings Center Norte e Lar Center, empresas e outros shoppings da região, além de colaboradores das organizações e a população local em prol dos mais necessitados, que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus.

As doações ajudaram mais de 11 mil famílias de comunidades da zona norte em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas ONGs Cresce – Instituto Espaço Vida, Instituto Edificando, PAC – Projeto Amigo das Crianças, Solid Rock Brasil e Instituto Resgatando Vidas (projeto acelerado pelo Gerando Falcões). Os maiores hospitais públicos da região – Hospital do Mandaqui, Hospital Vila Nova Cachoeirinha, Hospital Geral de Vila Penteado e Hospital Vila Maria – também foram beneficiados. Todas as doações foram entregues no decorrer da campanha com o propósito de auxiliar no enfrentamento da crise.

“Em momentos tão difíceis e desafiadores como este que estamos vivendo, agir em colaboração é imprescindível. Esta ação foi de extrema importância e urgência para a zona norte, uma das regiões da capital paulista mais afetadas pela pandemia. Reforço que temos um grande compromisso com a comunidade da zona norte e nossos esforços não param por aqui”, diz Waldir Chao, presidente do shopping Center Norte.