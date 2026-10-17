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A participação dos estudantes nas avaliações externas é uma etapa importante para acompanhar as aprendizagens e identificar caminhos para avançar na educação. Na Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME), as provas permitem reunir informações sobre o que os alunos aprenderam e quais conhecimentos precisam ser fortalecidos, contribuindo para o planejamento de ações pedagógicas e para o aprimoramento das políticas educacionais.

Mais do que responder a questões, participar das avaliações é uma oportunidade de mostrar o que foi aprendido ao longo do percurso escolar. Para que os resultados representem melhor a realidade das escolas, é fundamental que os estudantes estejam presentes e participem das atividades com atenção e dedicação.

É nesse contexto que a Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza mais uma edição da campanha Bom de Prova, que incentiva a participação nas avaliações, valoriza a frequência escolar e destaca a importância da alfabetização e dos avanços na aprendizagem. A iniciativa envolve estudantes, professores, gestores, famílias e toda a comunidade escolar em uma mobilização conjunta pela educação pública.

Calendário das avaliações

A Prova São Paulo será realizada de 20 a 22 de outubro, para estudantes do Ensinos Fundamental e Médio. A Provinha São Paulo, voltada aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, também será aplicada nesse período, com avaliações de Língua Portuguesa, Matemática e resposta construída.

O calendário das demais avaliações inclui:

PROVA SÃO PAULO

19 e 26/10 — EJA, EMEBS e Escolas Polo

20, 21 e 22/10 — Ensino Fundamental e Ensino Médio

PROVÃO PAULISTA SERIADO

4 e 5/11 — 3ª série do Ensino Médio

10 e 11/11 — 2ª série do Ensino Médio

12 e 13/11 — 1ª série do Ensino Médio

SARESP

25 e 26/11 — 2º ano do Ensino Fundamental

23/11 — 5º ano do Ensino Fundamental

2 e 3/12 — 9º ano do Ensino Fundamental

As avaliações têm objetivos específicos e contribuem para acompanhar as aprendizagens em diferentes etapas da trajetória escolar. No caso do Provão Paulista Seriado, a participação também representa uma oportunidade de acesso ao ensino superior público paulista.

Participação que faz a diferença

As avaliações ajudam a identificar avanços e necessidades de aprendizagem, oferecendo informações importantes para que as equipes escolares planejem intervenções e organizem estratégias de ensino de acordo com as necessidades dos estudantes. Os resultados, portanto, não devem ser vistos isoladamente, mas como parte de um processo contínuo de acompanhamento e melhoria da educação.

A presença na escola durante todo o ano letivo também faz diferença nesse percurso. A frequência permite que os estudantes acompanhem as atividades, participem das experiências de aprendizagem e construam conhecimentos de forma contínua. Por isso, a campanha Bom de Prova reforça que aprender, frequentar a escola e participar das avaliações são ações que caminham juntas.

Outro destaque é a alfabetização, etapa fundamental para a trajetória escolar. O desenvolvimento da leitura e da escrita amplia as possibilidades de aprendizagem em todas as áreas do conhecimento e contribui para que os estudantes avancem com mais autonomia.

Com a campanha Bom de Prova, a SME busca valorizar o esforço diário de estudantes e educadores e reforçar que cada participação importa. O compromisso com a aprendizagem é construído todos os dias, dentro e fora da sala de aula, com o envolvimento das escolas, das famílias e de toda a comunidade.