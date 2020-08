Campanha de entidades comerciais de SP pretende retomar a economia

Entre os dias 3 e 13 de setembro acontece a segunda edição da campanha Semana Brasil. A ação pretende reunir todo o comércio e o varejo do país a fim de celebrar a retomada segura e responsável, da economia e dos empregos.

A ação conta com apoio de mais de 80 entidades, entre elas a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).

Segundo a organização do evento, a primeira edição da campanha “foi um sucesso, pois houve o engajamento de todos os setores do varejo, comércio e serviços”, o que beneficiou os consumidores toda a economia do país.

O presidente da IDV, Marcelo Silva, destacou que a Semana Brasil 2019 resultou no crescimento de 11%, quando comparado com o mesmo período de 2018:

“A Semana Brasil foi muito importante no ano passado, quando tivemos um crescimento em torno de 11% nas vendas no período [comparado a 2018] e por isso adotamos o evento no calendário do comércio. Agora, com a pandemia, esperamos que o evento seja um marco na retomada”, afirmou.

A ação tem o objetivo ajudar os pequenos comerciantes e o público em geral. Ainda nesta semana a organização da campanha vai disponibilizar um site onde os varejistas poderão baixar todo o material publicitário e de visualização para as lojas, inclusive banners para internet e arte para placas e panfletos.

“Estamos mobilizando todo o varejo para buscar as melhores formas de viabilizar as ações promocionais. Esta é uma ação totalmente suprapartidária, que trará benefícios para a economia do país como um todo”, comentou Marcos Gouvêa de Souza, conselheiro do IDV.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil