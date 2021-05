Campanha de Namorados no Cantareira Norte Shopping sorteará vales-compra no valor de R$ 2,5 mil cada

No Cantareira Norte Shopping não faltarão razões para os clientes celebrarem o Dia dos Namorados. Até 13 de junho, o shopping realiza a promoção “2.500 motivos para comemorar”, com dois sorteios semanais de vales-compra no valor de R$ 2,5 mil cada para serem consumidos nas lojas do empreendimento. São dois sorteios por semana pela loteria federal.

Para concorrer, basta somar as notas fiscais de compras nas lojas inseridas na campanha e, a cada R$150, o cliente ganhará um número da sorte. Assim que realizar o cadastro das notas através do site do Cantareira Norte Shopping ,validará a numeração de participação.

A promoção do Cantareira Norte Shopping é totalmente digital, para evitar filas e garantir a segurança dos visitantes do empreendimento. E são válidas as compras de qualquer maneira: pessoalmente no shopping, pelo delivery, drive-thru e marketplace, que terá sua estreia em breve. As apurações serão feitas com base nos números sorteados pela loteria federal.

“A nossa expectativa para as vendas pelo Dia dos Namorados é bastante otimista. Acabamos de completar 5 anos de funcionamento e estamos expandindo o nosso mix de lojas com a chegada de importantes âncoras do varejo, como a Centauro, com inauguração prevista ainda para maio”, comenta Geraldo Carvalho, superintendente do Cantareira Norte Shopping.

Conforme as novas diretrizes protetivas, o shopping está com atendimento por 12 horas diárias e limite de acesso simultâneo de 30% da capacidade total, controlado na entrada do empreendimento.

Vale ressaltar que o Cantareira Norte Shopping intensificou a higienização das áreas comuns e lojas do centro comercial; adotou demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária de dois metros entre as pessoas; instalou totens com álcool em gel 70% em diferentes locais do empreendimento e está realizando aferição de temperatura de todas as pessoas antes de entrarem no shopping, colaboradores e visitantes. Para circular pelo empreendimento, continua sendo obrigatória a utilização de máscara facial.

O Cantareira Norte Shopping está localizado a 3 km do Rodoanel, região de Pirituba, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor.

Dia dos Namorados no Cantareira Norte Shopping

Promoção “2.500 motivos para comemorar”

Prêmios: 10 sorteios de vales-compra no valor de R$ 2,5 mil cada para serem consumidos no shopping

Sorteios pela loteria federal

Datas dos sorteios: 15/05, 19/05, 22/05, 26/05, 29/05, 02/06, 05/06, 09/06, 12/06 e 16/06

O shopping

Aberto Diariamente das 10h às 21h

Atendimento pelo Drive-thru, diariamente das 10h às 19h

Atendimento por Delivery, diariamente das 10h às 23h

Telefone do shopping: 11 3090-8100

Redes sociais Instagram e Facebook: @cantareiranorteshopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba