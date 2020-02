Campanha de saúde em fevereiro alerta sobre os cuidados com Alzheimer e Leucemia

Nem tudo é folia em fevereiro. Isso porquê o mês se destaca por ser tema de duas importantes campanhas de prevenção às doenças Leucemia e Alzheimer. Ambas causam transtornos não só ao paciente como também aos familiares. As ações têm o objetivo em ajudar a população entender melhor sobre as doenças, diminuindo os preconceitos e auxiliando a escolha do melhor tratamento.

A campanha de prevenção à Leucemia usa a cor Laranja. A doença é um tipo de câncer que afeta o sangue, especificamente os glóbulos brancos, que passam a se produzir de forma descontrolada. As células tumorais se acumulam na medula óssea, onde o sangue é produzido, prejudicando a produção das células normais e as defesas do organismo.

Já a campanha de prevenção ao mal de Alzheimer utiliza a cor roxa. De acordo com os institutos de pesquisa do mundo inteiro, o Alzheimer vem crescendo no número de casos. Isso pode ser explicado pelo aumento da expectativa de vida das pessoas, e o Alzheimer é uma doença que acomete, na grande maioria, em idosos.

O tratamento de ambas as doenças não é fácil. Em relação a Leucemia, o paciente se utiliza de medicamentos orais, quimioterapia convencional, anticorpos monoclonais e terapias alvo, com medicamentos que atacam especificamente as células cancerígenas.

Por sua vez, o Alzheimer não tem cura. No entanto, algumas práticas devem ser adotadas a fim de evitar o progresso da doença no cérebro. Entre os cuidados estão a prática de exercícios físicos e mentais. Além disso, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece diversos tratamentos, no qual podem incluir cápsulas, comprimidos ou adesivos transdérmicos.

