Campanha de vacinação e distribuição de máscaras marcam o aniversário de Cachoeirinha

No dia 8 de agosto, sábado, as pessoas que estiverem passando pelo Terminal de Ônibus Vila Nova Cachoeirinha poderão receber máscaras de proteção e, quem quiser, participar da campanha de vacinação contra a gripe. A ação marca os 87 anos de Vila Nova Cachoeirinha, celebrado no dia 5 de agosto.

Em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), as comemorações dos aniversários dos bairros estão sendo evitadas. Pensando nisso, a Prefeitura de São Paulo, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Centro de Apoio a Mulher e Watanabe, decidiram celebrar o aniversário do bairro distribuindo ‘saúde’ aos moradores da região.

A ação acontece das 9h30 às 12h. Ela é gratuita e acontece no Terminal de Ônibus Cachoeirinha. Vale lembrar que a vacina não imuniza contra o coronavírus.

87 anos da Vila Nova Cachoeirinha

Quando: 8 de agosto, sábado, das 9h30 às 12h

Onde: Terminal de Ônibus Cachoeirinha

Gratuito