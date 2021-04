Campanha no Metrô faz alerta sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

Na última semana, foi lançada no Metrô uma campanha de alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. A iniciativa é uma parceria do ITACI – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil e conta com o apoio do Metrô Social. Nas estações e redes sociais do Metrô, os passageiros já podem visualizar as mensagens da campanha.

De acordo com o ITACI, as chances de vencer o câncer infanto-juvenil são de 75% caso a doença seja descoberta em sua fase inicial.

Prestar atenção aos sintomas e buscar apoio médico o quanto antes é fundamental para salvar vidas. Palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea; caroços ou inchaços, principalmente aqueles indolores e sem febre; perda de peso inexplicada, tosse persistente, sudorese noturna e falta de ar; alterações nos olhos, como estrabismo; inchaço abdominal; dores de cabeça persistentes ou graves, vômitos pela manhã são alguns dos sintomas de alerta.

O atendimento no ITACI é gratuito. Do total de pacientes atendidos pelo Instituto, 30% em geral vêm de outros estados e até outros países.

Atualmente, o Itaci é uma referência no atendimento especializado à criança e ao adolescente com câncer e outras doenças hematológicas ou raras.

Esta campanha tem o apoio do Metrô Social. Saiba mais sobre o câncer infantojuvenil em itaci.org.br