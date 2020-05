Campanha “Vamos ajudar a quem precisa” do North Premium Club entrega mais um lote de doações

Na terça-feira (05/05), a Creche Biasi, conhecida na região pelo excelente trabalho que desenvolve no amparo e educação de crianças, jovens e adultos, retirou na sede da Guardia Segurança, local onde recebem as doações, várias caixas com insumos doados pela comunidade e por empresas. Os representantes da Creche Biasi, João Taveiros e Graciano, receberam direto das mãos do Coronel Velozo, presidente da North Premium Club.

Mais a tarde, o Coronel Velozo esteve presente no CPA/M-3 Comando de Policiamento de Área 3 – Zona Norte, e entregou ao Comandante, Coronel Cassio Freitas de Araújo, 2.500 frascos de álcool em gel, também doados por empresas, para distribuir aos Batalhões de Polícia sob seu comando e aos seus policiais militares.

Sobre a Creche Biasi

O Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi é uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública federal, estadual e municipal. Foi fundada em 03 de novembro de 1972 com o objetivo de educar crianças de famílias de baixa renda, possibilitando que os pais tivessem condições de trabalhar. Desde então a Biasi exerce um papel de agente de mudanças, na medida em que educa e orienta, fornece meios para o pleno desenvolvimento do ser humano, através da vivência social e familiar com plena independência. O baixo nível sócio-econômico decorrente de condições precárias de emprego acarreta na região inúmeros problemas sociais: a precariedade das habitações, da saúde, higiene, educação, cultura e lazer.Inspirada e orientada por sua missão, a Biasi proporciona experiências humanas enriquecedoras para o pleno desenvolvimento social de 600 crianças, jovens e adultos.

Rua Maquinista Trigo, 117 – Vila Isolina Mazzei

Telefone: (11) 2901-9861

Campanha “Vamos Ajudar a quem Precisa” – North Premium Club

Campanha idealizada por seu presidente, Coronel Velozo, tem por objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, brinquedos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, bem como álcool em gel, máscaras e luvas descartáveis.

As doações serão encaminhas para entidades e instituições.

Para doar, bastar levar as doações ao endereço abaixo de segunda a sábado das 10hs às 16hs:

Sistema drive-tru – retiram no porta-malas de seu veículo

Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, 409 no bairro do Jardim França