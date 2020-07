Campanhas de solidariedade recebem apoio do Shopping Metrô Tucuruvi

A chegada do coronavírus (Covid-19) no Brasil fez surgir diversas iniciativas de solidariedade para ajudar, especialmente, as famílias mais afetadas pela pandemia. Essas ações recebem apoio de diversos parceiros, entre eles o do Shopping Metrô Tucuruvi.

O shopping vem somando força e ajudando as campanhas solidárias ‘Movimento #2em2’ e ‘Juntos Pela ZN‘. Além da distribuição de roupas e alimentos, o empreendimento também ajuda na realização de testes para detectar o coronavírus.

Pelo Movimento #2em2, o Shopping Metrô Tucuruvi realiza doações de testes de Covid-19 para hospitais públicos e realização de exames em um espaço especial montado no Piso G1. Já para o Juntos pela ZN são distribuídos alimentos não perecíveis, roupas e máscaras de pano.

Vale destacar que essa última campanha conseguiu a façanha de reunir alguns dos principais shoppings da zona norte, como os Shoppings Center Norte, Shopping Metrô Tucuruvi e Santana Parque Shopping.

A campanha de solidariedade busca arrecadar R$2,5 milhões para a compra de alimentos e produtos de higiene e limpeza para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Até o momento foram arrecadados R$ 1.3 milhão.

Já o Movimento 2#2, o morador da zona norte consegue fazer o teste de uma maneira simples e prática, tomando todos os cuidados recomendados e ainda ajudar quem mais precisa. Para cada teste comprado pela Rappi, outro é doado para hospitais públicos, ajudando quem tem menos recursos.

Foto: Divulgação