De acordo com o Governo, Campo de Marte deixará de realizar voos de aeronaves com ‘asas fixas’

O governador João Doria anunciou hoje, segunda-feira (16/12), que o aeroporto Campo de Marte deixará de fazer voos de aeronaves com ‘asas fixas’, como jatinhos. A declaração aconteceu durante a inauguração do novo aeroporto de São Roque, segundo o governador o complexo Campo de Marte será transformado em um parque e em um colégio militar.

No mesmo anuncio o governador declarou que em janeiro terá uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para estabelecer o cronograma para a desativação gradual dos voos no aeroporto Campo de Marte para asas fixas. Os voos com helicóptero continuarão acontecendo.

Como opção de substituir o aeroporto Campo de Marte, Doria destacou o novo aeroporto de São Roque e os aeroportos de Jundiaí e Sorocaba, segundo o governador, eles “são opções efetivas para aeroclubes e aviação executiva a um raio de 40 minutos de automóvel da capital de São Paulo”.

Quando estiver totalmente desativado para voos de aviões e jatinhos, a pista do aeroporto Campo de Marte dará lugar a um polo esportivo, no qual será administrado pela Prefeitura de São Paulo.

Segundo o governador, o futuro parque Campo de Marte contará com mais de um milhão metros quadrados para atividades esportivas, musicais e de lazer.

Não é bem por aí…

Apesar da afirmação do governador, o senador Major Olimpio (PSL-SP) declarou ao Jornal SP Norte que “não existe desativação nenhuma acordada com o ministério da Infraestrutura”. Segundo o parlamentar: “Doria chegou a marcar um evento para anunciar isto, [mas] o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, simplesmente não veio, porque não tem nada disto resolvido”.

Olimpio também acusou o governador de que o projeto de desativação é para favorecer a especulação imobiliária da região, isso porque sem os voos de aeronaves com asas fixas facilita a “construção de prédios na região”, declara o senador. Outra grave acusação do parlamentar é de que a “desativação do [aeroporto do Campo de] Marte favorecerá seus amigos donos do aeroporto Catarina, inaugurado hoje [16], em Sorocaba”.

Segundo o senador, o presidente Bolsonaro aguarda o parecer na Aeronáutica.

Governo não realizou audiências públicas

Já Reinaldo Theocharis Papaiordanou, Diretor-Presidente da SOMAERO – Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica em São Paulo, Instituição oficial da Força Aérea Brasileira, e também presidente da Artcon Construção e Incoporação, em declaraçãoao Jornal SP Norte, criticou a decisão do Governador sobre o fim de aeronaves de asas fixas no Campo de Marte e que não passa de uma vontade pessoal já que sequer houve uma audiência pública para consultar a sociedade pelo fim ou não do Campo de Marte, e quais impactos traria a população e principalmente ao setor aeronáutico.

Foto: SOMAERO

De acordo com Reinaldo, existe uma limitação de altura nas construções que estão ou que possam surgir no entorno do aeroporto, e a partir do momento que fechar o aeroporto para aeronaves de asas fixas, essa restrição deixará de existir, e com isso proporcionará um adensamento maior de torres de prédios na região. “Como exemplo temos a Av. Luiz Dumont Villares, conhecida como avenida nova (nova com mais de 40 anos) já que foi a última grande obra da região. E nesta mesma região é impossível transitar 1 quilometro sem levar 10 minutos. Agora imagina se esse adensamento imobiliário acontecer em nossa região? Seria impossível transitar por aqui!” afirma Reinaldo, e complementa: ” A sociedade precisa discutir sobre estes impactos, principalmente sobre a questão do adensamento imobiliário, que iria beneficiar os empreendedores desta área, apesar de ser deste setor, mas antes de tudo sou santanense nascido e criado aqui, e assim penso e trabalho em prol de nossa comunidade e de nossa região. Outra questão é que nenhum aeroporto irá suprir as necessidades daqueles que já utilizam o Campo de Marte, pois São Paulo é a locomotiva do Brasil, e as pessoas que se utilizam destas aeronaves contam com o fator tempo e agilidade para se locomoverem e fazerem suas reuniões e negócios, e necessitam deste aeroporto pela proximidade dos grandes centros financeiros e comerciais existentes na cidade de São Paulo. Baseado nisso, nada justifica mudar o trajeto, excluindo o Campo de Marte e obrigando estas aeronaves migrarem para aeroportos há 100 quilômetros daqui, causando assim um grande prejuízo para a aviação, e principalmente para os negócios que geram riquezas ao país” e completa ” Isso também atingiria a Força Área Brasileira que está instalada no Campo de Marte, e através do Parque de Manutenção, presta assistência de manutenção e reparos em suas aeronaves como os caças F5, e se isso acontecer obrigaria a Força Aérea a retirar suas operações do local.” finaliza Reinaldo.