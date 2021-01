Cantareira Norte Shopping adere à segunda edição da Sampa Week com descontos que podem chegar a 70%

Janeiro, conhecido no varejo como o mês em que acontecem as liquidações, ganhou um incentivo a mais para as vendas com a Sampa Week, uma ação criada pela Associação Comercial de São Paulo com o apoio do Instituto para Desenvolvimento do Varejo que está em sua segunda edição e visa movimentar a economia da cidade. O Cantareira Norte Shopping também está participando com lojas de diversos setores oferecendo descontos que podem chegar a 70% nos produtos.

O empreendimento se prepara para atender o fluxo de pessoas que a campanha deve proporcionar ao shopping, mantendo a limitação de 40% da capacidade total de público e seguindo as regras de restrições da fase amarela do Plano São Paulo. “Acreditamos que a iniciativa de uma semana com descontos deva estimular as vendas através de oportunidades atrativas para o consumidor”, ressalta Geraldo Carvalho, superintendente do Cantareira Norte Shopping.

O centro de compras dispõe de um mix completo, com opções em segmentos variados: moda feminina, masculina, infantil, cama, mesa, banho, calçados, perfumaria, papelaria, acessórios, entre outros. E, para a Sampa Week, o consumidor poderá contar com ofertas especiais de lojas como Lojas Americanas, Pernambucanas, O Boticário, Star Modas, King Sneakers, Planet Girls, Cacau Show, TIM, Casas Bahia, Cruzeiros Bar, CVC, Razih, MM Cosméticos, Cams Kids, Tennis Prime, entre outras.

O Cantareira Norte Shopping segue uma série de medidas protetivas desde sua reabertura: intensificou a higienização das áreas comuns, adotou demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária de dois metros entre as pessoas; instalou totens com álcool em gel 70% em diferentes locais do empreendimento e está realizando aferição de temperatura de todas as pessoas antes de entrarem no shopping, colaboradores e visitantes. Também foram colocados displays pelo shopping com recomendações de higiene pessoal, distanciamento etc.