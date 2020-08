Cantareira Norte Shopping destina ‘loja vazia’ para doação de roupas

A pandemia do coronavírus (Covid-19) fez crescer ainda mais o lado solidário do brasileiro. É pensando nisso que o Cantareira Norte Shopping criou a ‘loja vazia’, um local destinado para arrecadar e doar roupas e calçados para famílias em vulnerabilidade social.

Os clientes que estiverem no estabelecimento, poderão aproveitar o passeio para doar alguma roupa que não deseja mais. As doações podem ser feitas durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a domingo das 16h às 22h. A ‘loja’ fica localizado no piso térreo do empreendimento, ao lado da Praça Central.

Desde a reabertura, o Cantareira Norte Shopping vem cumprindo com os protocolos sanitários a fim de evitar o contagio do coronavírus. O estabelecimento adotou demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária de dois metros entre as pessoas; instalou totens com álcool em gel 70% em diferentes locais do empreendimento e está realizando aferição de temperatura de todas as pessoas antes de entrarem no shopping, colaboradores e visitantes.

Foto: Divulgação