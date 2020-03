Cantareira Norte Shopping lança curso sobre diversos temas para visitantes

A partir do dia 17 de março, o Cantareira Norte Shopping lançará a “Central de Cursos”, um projeto que oferecerá oficinas com temas diversos relacionados culinária, artesanato, decoração, reciclagem e meio ambiente, entre outros..

Para se inscrever o candidato pode fazer o cadastro por WhatsApp pelo telefone (11) 97339-2567 ou pessoalmente na Central de Cursos instalada no piso térreo (loja 1136) no período de 10 a 14 de março, das 10h às 14h. As vagas são limitadas a 25 pessoas.

O primeiro tema do projeto é “Recicle e dê um novo significado aos objetos”, que será na terça-feira, dia 17. O curso foi desenvolvido pela Design & Conforto, juntamente com a Sherwin Willians, sob a consultoria de Sandra Bernardes.

Confira todos os temas e os dias dos cursos para o mês de maio

03 – Decoração e Reciclagem – Gratuito

03 – Bordado em Fita – R$15

03 – Petiscos Árabes – R$15

03 – Pirulitos Decorados – R$15

03 – Decoração de Biscoitos para Páscoa – R$15

03 – Constelação Familiar – R$15

03 – Bordado em Fitas (Páscoa) – R$15

03 – Hidráulica para mulheres – R$10

03 – Brincos de Pérola – R$15

03 – Licores Artesanais (curso exclusivo para maiores de 18 anos) – R$15

Central de Cursos no Cantareira Norte Shopping

Quando: A partir do dia 17 de março

Onde: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001 – Jardim Pirituba

Informações e inscrições: WhatsApp (11) 97339-2567

Foto: Divulgação