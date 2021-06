Cantareira Norte Shopping promove feira para adoção de cães e gatos

Em parceria com a ONG OXY Proteção Animal, o Cantareira Norte Shopping prepara a retomada presencial da sua tradicional feira de adoção de pets. O evento será no sábado, no dia 19 de junho, das 11h às 15h, no piso térreo – próximo da Moura Multimarcas.

Antes da adoção, os animais passam por exames médicos, são castrados e vacinados. E para adotar é necessário apresentar o RG, preencher uma ficha cadastral da ONG, além de colaborar com a taxa de R﹩50 para que a instituição continue dando abrigo aos animais desamparados nas ruas. Para os adotantes que dependem do transporte público, é necessário providenciar uma caixa de transporte para a segurança do pet.

A ONG OXY Proteção Animal está localizada em Caieiras, na Grande São Paulo, e é uma organização que desde 2010 se dedica a acolher animais que estão em situação de abandono ou risco de sobrevivência, proporcionando a eles uma nova oportunidade de vida e convivência.

“O nosso shopping colabora com a causa animal e sempre dedica uma data para que aconteça a adoção dos pets. Antes da reabertura, a feira acontecia no formato online, mas agora, nesta fase de transição e seguindo todos os protocolos de segurança, é possível retomar o evento de forma presencial para que os pais adotivos possam conhecer os pets pessoalmente”, acrescenta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

O empreendimento reúne marcas como: Renner, C&A, Besni, Pernambucanas, Casa Bahia, Lojas Americanas, Caedu, O Boticário, Cacau Show, Kalunga, Havaianas, Popeyes, Mc Café, Clube Melissa, Hering, Morana, entre outras.

O Cantareira Norte Shopping está funcionando das 10h às 21h com limite de acesso simultâneo a 40% da capacidade total, controlado na entrada do empreendimento. E, intensificou a higienização das áreas comuns e lojas do centro comercial; adotou demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária de dois metros entre as pessoas; instalou totens com álcool em gel 70% em diferentes locais do empreendimento e está realizando aferição de temperatura de todas as pessoas antes de entrarem no shopping, colaboradores e visitantes. Para circular pelo empreendimento, continua sendo obrigatória a utilização de máscara facial, exceto na praça de alimentação, durante as refeições.

O shopping está localizado a 3 km do Rodoanel, região de Pirituba, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor.