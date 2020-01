Cantareira Norte Shopping promove jogos gigantes para crianças e adultos

Entre os dias 24 e 26 de janeiro, de sexta-feira a domingo, São Paulo estará em festa celebrando o aniversário da cidade, comemorado no dia 25/01, e durante essas datas o Cantareira Norte Shopping irá promover a atração gratuita Jogantes e Prendas Minhas para toda a família.

As atividades serão realizadas no Espaço de Eventos, piso térreo do empreendimento. As opções de jogos são: Torre, uma atividade visual que desafia o equilíbrio e a concentração; bem com as Cartas e o Conect, além do Ludo, tabuleiro e dado gigantes.

Jogantes e Prendas Minhas no Cantareira Norte Shopping

Quando: 24, 25 e 26 de janeiro, das 14h às 19h30

Onde: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação