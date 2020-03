Cantareira Norte Shopping realiza “Aulão” de dança celebrando o Dia das Mulheres

Nesta quinta-feira (5/03), às 19h30, o “Aulão Funcional” do Cantareira Norte Shopping terá uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8 de março. A atividade contará com duas aulas especiais, sendo uma de Fit Dance e outro de Zumba.

A aula de Fit Dance é uma modalidade de dança que mistura coreografias com exercícios físicos, capazes de gastar calorias e definir músculos, além de colaborar com o emagrecimento, aliviar o stress, melhorar o equilíbrio e a flexibilidade, indicado para todas as idades.

Já a Zumba é um exercício aeróbico baseado em movimentos de danças latinas, como merengue, salsa, reggaeton, entre outros. Um treino dinâmico e animado, que trabalha a força muscular, a flexibilidade e o sistema cardiorrespiratório.

AULÃO FUNCIONAL NO CANTAREIRA NORTE SHOPPING

Quando: 5 de março, quinta-feira, às 19h30

Onde: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001 – Jardim Pirituba

Entrada: Gratuita