Cantareira Norte Shopping realiza Drive-thru do Bem para arrecadação de alimentos e itens de vestuários em prol das comunidades carentes da região

Com as novas medidas de restrição e o agravamento da pandemia na cidade de São Paulo, a solidariedade se tornou ainda mais importante e essencial nesse momento de distanciamento interpessoal. O Cantareira Norte Shopping, que sempre esteve engajado em projetos sociais voltados às famílias das comunidades próximas à região, criou o Drive-Thru do Bem para arrecadação de itens de vestuários e alimentos não perecíveis.

A iniciativa tem como objetivo receber doações que contribuirão para minimizar as situações de dificuldades de muitas famílias residentes na zona Norte de São Paulo, principalmente com a proximidade do outono. “A ideia da campanha é contribuir com as comunidades ao redor do nosso shopping neste momento em que a vulnerabilidade social só aumenta. Para participar, basta deixar os itens que deseja doar na entrada principal do shopping, na caixa instalada para depósito”, ressalta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Durante a fase emergencial do plano São Paulo, o shopping está funcionando das 10h às 19h através do drive-thru e com atendimento por delivery até as 23h.

O Cantareira Norte Shopping está localizado na região norte da capital paulista, a 3 km do Rodoanel, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor, importantes eixos de crescimento.

Serviço:

Cantareira Norte Shopping

Atendimento Delivery diariamente das 10h às 23h e Drive Trhu das 10h às 19h

Telefone do shopping: 11 3090-8100

Segunda à sábado: das 08h às 19h

www.cantareiranorteshopping. com.br

Redes sociais Instagram e Facebook: @cantareiranorteshopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba