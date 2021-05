Cantareira Norte Shopping realiza drive-thru para vacinação contra COVID-19 a grupos prioritários

A partir do dia 21 de maio, sexta-feira, o Cantareira Norte Shopping terá o drive-thru de vacinação contra a COVID-19, ação realizada em parceria com a Secretária de Saúde do Município. A imunização será da primeira dose da vacina contra a COVID-19 e acontecerá das 8h às 17h no estacionamento aberto do shopping.

A vacinação na capital paulista começou em janeiro, seguindo a ordem dos grupos prioritários para receber as doses. Hoje, já somam mais de 3 milhões de pessoas vacinadas contra a COVID-19.

“Sempre que possível, fazemos ações em prol da saúde dos moradores do entorno do shopping. E esta ação é muito especial para nós, ela representa esperança. Acreditamos que, através do drive-thru, a vacinação por aqui facilite o acesso aos nossos vizinhos e proporcione conforto”, ressalta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Para receber a dose é necessário realizar o cadastro através do portal Vacina Já e apresentar RG ou Cartão do SUS, além do comprovante atestando a comorbidade para que faça parte do grupo prioritário.

O Cantareira Norte Shopping está localizado na região norte da capital paulista, a 3 km do Rodoanel, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor. Desde a reabertura, segue uma série de medidas protetivas no combate à Covid-19: intensificou a higienização das áreas comuns, adotou demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária de dois metros entre as pessoas; instalou totens com álcool em gel 70% em diferentes locais do shopping e está realizando aferição de temperatura de todas as pessoas na entrada.

Drive-thru de vacinação contra COVID-19 no Cantareira Norte Shopping

A partir do dia 21 de maio

Horário: das 8h às 17h

Local: estacionamento aberto

Telefone: 11 3090-8100

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba