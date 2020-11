Cantareira Norte Shopping recebe Festival do Torresmo

O Cantareira Norte Shopping recebe, a partir da próxima sexta-feira (30), o Festival do Torresmo. O evento acontecerá no estacionamento aberto superior do empreendimento e terá entrada gratuita.

Quem passar pelo local durante o feriado prolongado poderá degustar pratos como torresmo mineiro, torresmo de rolo, pururuca, coxinha de torresmo, barca de torresmo e outras novidades que envolvem a carne suína. Além disso, terá à disposição chopes artesanais, e churros com mais de 30 combinações, como o Churvete -churros crocante coberto com sorvete italiano que virou febre pelo país-. A quem prefere a carne bovina, poderá aproveitar dos foodtrucks com cardápio de hambúrgueres artesanais e comidas rápidas.

Para animar os visitantes, durante o evento haverá um tributo a Cássia Eller, ícone do rock nos anos 90, que será interpretada pela cover Nathália Corte, com hits como Malandragem, All Star e O Segundo Sol ao longo do repertório.

“Sempre incentivamos atividades de lazer em nosso shopping. E continuaremos seguindo todos os protocolos de saúde recomendados para garantir a segurança de nossos visitantes”, ressalta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

A entrada no evento é gratuita e sem restrição de idade, serão cobrados somente alimentos e bebidas consumidos no local. As crianças poderão contar com área kids.

Será obrigatório o uso de máscaras para circulação no evento, sendo permitida a retirada somente no momento da refeição.

Festival do Torresmo Cantareira Norte Shopping

De 30 de outubro a 2 de novembro e de 6 a 8 de novembro

Local: estacionamento aberto superior

Horário: 12h às 22h

Entrada Gratuita