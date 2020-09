Cantor Maurício Manieri é internado em UTI após sofrer infarto

O cantor Maurício Manieri foi internado na UTI do Hospital São Luiz, em São Caetano do Sul, após sentir fortes dores no peito durante uma live na sexta-feira (11).

Manieri, que tem 50 anos de idade, foi submetido a um cateterismo. Ele chegou ao hospital com sintomas de infarto e os médicos detectaram que ele tinha duas artérias obstruídas.

A assessoria do cantor divulgou nota sobre seu estado de saúde.

“A Opus Entretenimento informa que Maurício Manieri foi submetido a um cateterismo nessa manhã (14 de setembro) em um hospital na região da Grande São Paulo. O procedimento foi bem-sucedido, o cantor passa bem e está na UTI para acompanhamento. Após sentir fortes dores no peito na última sexta-feira, depois da realização de uma live, o artista foi levado às pressas ao hospital, onde realizou vários exames. A família de Manieri agradece as mensagens e manifestações de carinho recebidas”.

Maurício Manieri teve destaque no final dos anos 1990 e inicio dos anos 2000, quando fez sucesso com hits como “Bem Querer”, “Meu Bem Querer”, “”Primavera” e “Minha Menina”.