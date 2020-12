Cantor Ubirany, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, morre de covid-19

O músico Ubirany Félix Do Nascimento, do grupo Fundo de Quintal, morreu de Covid-19, aos 80 anos de idade, nesta sexta-feira (11) em um hospital do Rio de Janeiro.

Ele estava internado há mais de uma semana.

O Fundo de Quintal, grupo que Ubirany ajudou a fundar em 1970, divulgou nota comunicando o falecimento do cantor.

“É com grande lamento que o grupo Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento, na manhã desta sexta-feira (11), de Ubirany Félix do Nascimento, o ‘nosso querido’ Ubirany, aos 80 anos de idade.

O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por Covid-19.

A assessoria informará, posteriormente, questões sobre velório e sepultamento do sambista. Pedimos respeito ao luto de amigos e familiares, que se manifestarão em momento oportuno e espontâneo”.

E uma rede social, Zeca Pagodinho lamentou a morte do amigo.

“Vamos nos lembrar dele assim: sorrindo. Um dos nomes mais importantes da história do samba, Ubirany nos deixou hoje, mais uma vítima dessa horrível pandemia da Covid19. Nossos sentimentos mais profundos para o grupo Fundo de Quintal, seus amigos, familiares e a toda a comunidade do samba que hoje está em luto. Descanse em paz, mestre! Muito obrigado por tudo”, escreveu.

A assessoria de Ubirany divulgará informações sobre velório e sepultamento.