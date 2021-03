Capital adota novo protocolo clínico para Covid-19

A cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), anunciou na última sexta-feira (26) um novo protocolo de manejo clínico dos pacientes com Covid-19. A medida pede que a população busque atendimento médico assim que identificar o primeiro sintoma de infecção ou síndrome gripal para avaliação.

A mudança se fez necessária devido ao impacto das novas variantes do coronavírus na situação epidemiológica do município, que registra uma aceleração de casos de contaminação, especialmente entre pessoas de 20 a 54 anos, infectadas em sua maioria pela variante P1, a mutação de Manaus, que hoje já representa 64,4% dos novos casos na cidade.

Segundo dados do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis – Divisão de Vigilância Epidemiológica da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), 30% dos casos suspeitos de Covid-19 entram na rede pela urgência e emergência somente entre o quinto e sexto dia de sintomas.

As novas medidas avaliarão a evolução da doença e determinarão como deverá ser feito o seu acompanhamento, com base em estudos clínicos de relevância científica, composto por teste RT-PCR e coletas laboratoriais.

A equipe da Prefeitura deve notificar no E-SUS os casos de pacientes com sintomas. Os exames (hemograma, proteína C reativa, ferritina, DHL e triglicérides) devem ser solicitados no terceiro dia de sintomas e deve ocorrer o monitoramento diário do paciente por telefone até o 14º dia, com novo teste RT-PCR entre o terceiro e o sétimo dia.

O paciente deve retornar à UBS no sexto dia de sintomas (ou antes, se houver piora) e repetir os exames. Se o paciente for grupo de risco e/ou tiver comorbidades, os exames devem ser repetidos no décimo dia também.

Em caso de retorno com piora no quadro e se o paciente for do grupo de risco e/ou com comorbidade, também deve ser encaminhado para a Rede de Urgência e Emergência da Região.

Caso o paciente retorne com piora no quadro, mas não seja do grupo de risco, dependendo da saturação que apresentar (os índices de normalidade são entre 95% e 100%, menor que 94% já merece atenção), a UBS deverá disponibilizar um oxímetro para acompanhar a saturação diariamente até ter alta, ou retornar à unidade para avaliação aos finais de semana ou durante a semana no período da noite.

Caso o quadro retorne à estabilidade e o paciente mantiver os bons exames, deve receber medicação e ser acompanhado por teleconsulta todos os dias, até a alta no 14º dia.