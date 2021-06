Capital amplia cadastro de doses remanescentes da vacina antiCovid para qualquer pessoa com mais de 18 anos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, a partir desta sexta-feira (18), as doses remanescentes das vacinas contra a Covid-19 serão destinadas também às pessoas com idade superior a 18 anos sem comorbidades.

É importante informar que nem sempre há doses excedentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A medida segue as diretrizes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa): quando houver frasco de vacina aberto no fim do expediente, para que não haja qualquer desperdício de dose, ela deve ser aplicada nos grupos elegíveis.

Cada UBS deve manter um cadastro com os usuários elegíveis em sua área de abrangência com telefones para convocação dessas pessoas. O munícipe pode colocar seus dados se desejar e cumprir os critérios de elegibilidade. É preciso apresentar comprovante de endereço e documento de identificação.

Em caso de dificuldade para destinação das doses remanescentes, a orientação é que a administração da UBS entre em contato imediatamente com a respectiva Supervisão Técnica de Saúde (STS). Nenhum equipamento de saúde tem autorização para desprezar doses remanescentes.