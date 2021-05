Capital antecipa a vacinação para profissionais de saúde com mais de 18 anos

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Programa Municipal de Imunização (PMI) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), antecipa para esta sexta-feira (28) a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da saúde acima de 18 anos. Estagiários da área cursando o último ano, conforme categorias anunciadas pelo PMI, também passarão a ser imunizados.

Na mesma data começará a vacinação do grupo de 40 a 44 anos com comorbidades e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (27), durante o início dos trabalhos para a implementação das barreiras sanitárias no Aeroporto de Congonhas, pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde da capital.

A Prefeitura informa também que, a partir desta sexta-feira, quem for tomar a primeira dose da vacina deve apresentar comprovante de residência do município de São Paulo.

Assim como os demais grupos contemplados na imunização, este público poderá ser vacinado nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMA/UBS Integradas e nos oitos mega postos implantados na cidade. Quem precisar tomar a segunda dose deve procurar uma das UBSs. Para primeira dose serão utilizados os imunizantes da Pfizer e da Oxford/Astrazeneca.

Os profissionais de Saúde devem apresentar documento do Conselho de Classe ou comprovante de profissão (certificado ou diploma) e também um comprovante de residência da cidade de São Paulo. Os estagiários precisam estar cursando o último ano do curso profissional.

Nesta fase da campanha são priorizados médicos, enfermeiros/técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS-CoV2 e análise de amostra de Covid-19, farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares e técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de Educação Física e médicos veterinários.

A SMS recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

Vacinação dos aeroviários de Congonhas e Campo de Marte

Na próxima terça-feira (1º) iniciará a vacinação dos aeroviários do Aeroporto de Congonhas e Campo de Marte. Estes profissionais devem procurar algum posto de referência ou UBS mais próxima para a imunização.

Dois novos mega postos na cidade

A partir desta sexta-feira (28) dois novos megapostos estarão em funcionamento na capital, das 8h às 17h, para atender a demanda de vacinação, são eles:

– Jardim Ângela

Endereço: Estrada do M’Boi Mirim, 5203 – Edifício Garagem (ao lado do terminal Jd.Ângela)

– Galeria Prestes Maia

Endereço: Praça do Patriarca, 2 (passagem subterrânea que conecta a Praça do Patriarca ao Vale do Anhangabaú)

Agora, a população contará com dez mega postos.

A estrutura para vacinação na cidade

– 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Veja os endereços nos seguintes links: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/2021_03_19_Relacao_UBS_para_Vacinacao_Covid.pdf ou http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/



– AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.



Veja aqui a lista com os endereços

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– 17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada

– Postos volantes e drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos volantes

– Dez Mega Postos

Funcionamento: 8h às 17h

1) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva

2) FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40 – Itaquera

3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349

4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 –

5) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibianópolis, 781

6) ALLIANZ PARQUE

Av. Francisco Matarazzo, 1.705

7) CLUBE PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400

8) LIONS CLUB VILA MATILDE

Rua Cel. Luis Gonzaga Azevedo, 11

9) – JARDIM ÂNGELA

Estrada do M’Boi Mirim, 5203 – Edifício Garagem (ao lado do terminal Jd.Ângela)

10) GALERIA PRESTES MAIS

Praça do Patriarca, 2 (passagem subterrânea que conecta a Praça do Patriarca ao Vale do Anhangabaú)

– 21 Mega Drive-Thrus

Horário: das 8h às 17h

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera – CEP: 08295-005

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente – CEP: 03140-020

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, Portão 9, entrada KRF, Interlagos – CEP: 04815-160

4) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2), Barra Funda – CEP: 01156-000

5) CLUBE PAINEIRAS MORUMBI

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

6) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413 – CEP: 04005-040

7) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto de Pinheiros – CEP 05461-010

8) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261, Jardim Luzitania – CEP: 04032-000

9) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva – CEP: 03930-110

Funcionam também como Mega Posto para atendimento de pedestres

10) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana – CEP: 02012-021

11) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400, Jardim América – CEP: 01428-900

12) SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé – CEP: 03342-900

13) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga – CEP: 04263-200

14) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão5, Interlagos – CEP: 04661-200

15) SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima – CEP: 04902-005

16) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista – CEP: 08160-495

17) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel – CEP: 05777-001

18) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro, 04605-000

19) MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta – 02131-080

20) SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5- 05576-100

21) SHOPPING JARDIM SUL

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 – Vila Andrade -05716-070