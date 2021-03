Capital atinge 1 milhão de vacinados com a primeira dose

A cidade de São Paulo alcançou no último sábado (20), a marca de 1 milhão de vacinados com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Até o momento, 1.022.861 pessoas receberam a primeira dose. Destas, 338.930 também já receberam a segunda dose.

Somente no sábado foram aplicadas 32.253 doses da vacina na capital paulista. Foram 30.445 aplicações da primeira dose e 1.808 da segunda dose. Nos drive-thrus, foram aplicadas 4.417 doses. O Shopping Anália Franco foi o mais movimentado, com 667 doses distribuídas.

Nesta segunda-feira (22/03), a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue com a imunização de idosos com idade entre 72 e 74 anos, grupo estimado em 200 mil pessoas.

O grupo alvo desta fase pode procurar o imunizante em umas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos 18 drive-thrus espalhados pela cidade, nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) e nos três centros-escolas.

Serviço:

A Vacinação contra a Covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/

UBS’s com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital.

AMA’s/UBS’s Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAE’s

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Drive-Thrus

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h (e neste sábado, 20, excepcionalmente)

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

4) CLUBE HEBRAICA

Rua ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube

5) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

6) ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 1920 – Portão 15

7) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

8) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 – Alto de Pinheiros –

9) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

10) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5555 – Aricanduva – Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

11) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38

12) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400 – Jardim América

13) SHOPPING ANALIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo

14) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga –

15) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2255 – Estacionamento Subsolo, portão 5 – Interlagos – CEP: 04661-200

16) SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

17) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista

18) MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping – CEP: 04753-060

Saiba mais acessando a página Vacina Sampa.