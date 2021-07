Capital avança na campanha de vacinação contra o coronavírus e irá contemplar pessoas com 38 e 37 anos na próxima semana

A Prefeitura de São Paulo irá iniciar a imunização contra o coronavírus de pessoas com 38 anos na próxima segunda-feira (12) e de munícipes com 37 anos na terça-feira (13). O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes na manhã desta quarta-feira (7), durante visita ao novo mega posto para vacinação de pedestres montado na FMU Santo Amaro.

“Avançamos a vacinação de acordo com o cronograma aqui na cidade de São Paulo. Já passamos de 7,6 milhões de doses aplicadas”, afirmou o prefeito.

Hoje, a cidade de São Paulo começou a imunizar pessoas com 40 anos, público estimado em aproximadamente 134 mil moradores da capital. Para a vacinação deste grupo, toda a rede de postos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estará em operação.

Na quinta-feira (8), começa a vacinação das pessoas com 39 anos. Nesse grupo, são esperadas 143 mil pessoas. Na sexta-feira (9) e no sábado (10), acontece a repescagem para que as pessoas com 39, 40 e 41 anos que não conseguiram se imunizar nos dias previstos no calendário possam ter acesso à vacina. Nas mesmas datas, quem deixou de tomar a segunda dose (qualquer grupo) também poderá se vacinar.

Na sexta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, toda a rede de vacinação estará aberta. No sábado a vacinação ocorrerá apenas nas 82 AMAs/UBSs integradas da capital, das 7h às 19h.

Os munícipes podem acompanhar em tempo real qual o melhor momento para se deslocarem até os postos de vacinação da capital por meio do portal “De Olho na Fila”. Na plataforma, é possível monitorar a quantidade de pessoas em cada posto de vacinação e, assim, escolher o melhor horário para se imunizar.

Todas as vacinas disponíveis foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e são eficazes e seguras contra a Covid-19. Não há necessidade nem possibilidade de escolher um imunizante específico.

Documentos necessários e pré-cadastro

Para garantir as doses à população do município de São Paulo é obrigatório apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

O preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Onde se vacinar

A lista completa de postos e a relação dos grupos elegíveis pode ser encontrada na página Vacina Sampa.