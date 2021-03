Capital entrega equipamentos de reabilitação para pacientes que se recuperam da Covid-19

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), entregou nesta quinta-feira (18), em cerimônia virtual, equipamentos de reabilitação para os Centros Especializados em Reabilitação (CERs), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O objetivo da ação é ampliar as melhorias nos serviços de reabilitação para pessoas com sequelas da Covid-9 ou que necessitam de fisioterapia respiratória.

Ao todo, a SMPED entregará 30 Manuvacuômetros Analógicos (para avaliação na força muscular, principalmente do pulmão); 200 Powers Breaths (treinador muscular inspiratório para imprimir resistência no exercício e com isso, realizar o fortalecimento da musculatura respiratória); 200 Osciladores Orais de Alta Frequência (para pacientes com acúmulo de secreção); 200 Peaks Flows (utilizados para medir o pico do fluxo expiratório – emitir o quão aberta estão as vias expiratórias, principalmente tosses) e 800 Exercitadores e Incentivadores Respiratórios (espirarômetro de incentivo).

Desde o início da pandemia, mais de 11 mil munícipes foram encaminhados para os centros de reabilitação e demais unidades de saúde do município com sequelas da Covid-19. Entre eles, 373 eram pessoas com deficiência permanente (cadeirantes ou mobilidade reduzida), número que pode ser muito maior, já que a ficha de notificação do coronavírus não discrimina pessoas com deficiências temporárias, progressivas ou regressiva e intelectuais.

As tecnologias cedidas para a SMS poderão auxiliar na reabilitação dos pacientes internados atualmente com Covid, que necessitarem de tratamentos pós internação. Por mês, mais de 2.600 pessoas são atendidas em cada Centro Especializado de Reabilitação.

As unidades que receberão as tecnologias serão os CERs:

Penha

Flávio Gianotti

M´Boi Mirim

Capela do Socorro/ Milton Aldred

Lapa

Sé

Fó

Tucuruvi

São Miguel

Jd. Campos.

Centros Especializados em Reabilitação

Os Centros Especializados em Reabilitação (CERs) integram as diversas modalidades de reabilitação física, auditiva, intelectual e visual e realizam diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de Tecnologia Assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde no município.

A cidade de São Paulo conta com 32 unidades da rede CER, 30 com atendimento à pessoas com deficiência. As intervenções são realizadas por equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, entre outros. Os endereços das unidades podem ser consultados pelo portal: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/