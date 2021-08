Capital imuniza contra Covid-19 pessoas de 27 anos na quarta-feira e de 26 anos na quinta-feira

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia a vacinação contra a Covid-19 para os moradores da capital paulista com 27 anos de idade, na próxima quarta-feira (4). O público estimado é de 146.031 pessoas. Na quinta-feira (5) será iniciada a imunização de munícipes de 26 anos. O público estimado é de 146.544 pessoas.

Veja como fica o calendário de vacinação na capital:



Segunda-feira (2)

28 anos (D1) e D2 para todos os elegíveis

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs e AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Terça-feira (3)

Repescagem para pessoas de 28 anos (D1) e D2 para todos os elegíveis

Megapostos: das 8h às 17h;

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMAs/UBSs Integradas das 7h às 19h.

Quarta-feira (4)

Abertura do grupo 27 anos (D1)

Megapostos, drive-thrus e farmácias: das 8h às 17h

UBSs e AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Quinta-feira (5)

Abertura do grupo 26 anos (D1)

Megapostos, drive-thrus e farmácias: das 8h às 17h

UBSs e AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Sexta-feira (6): Repescagem 26 e 27 anos (D1) e D2 para grupos elegíveis

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs e AMAs/UBSs Integradas das 7h às 19h.



Sábado (7): Mutirão de busca ativa para D2

UBSs: das 8h às 17h;

AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

A SMS informa que os munícipes podem acompanhar em tempo real qual o melhor momento para se deslocarem até os postos de vacinação da capital por meio do site “De Olho na Fila”. Na plataforma, é possível monitorar a quantidade de pessoas em cada posto de vacinação e, assim, escolher o melhor horário para se imunizar.

Cabe ressaltar que todas as vacinas disponíveis foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Elas são eficazes e seguras contra a Covid-19. Não há necessidade nem possibilidade de escolher um imunizante específico.



Vale lembrar que o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Mais informações, como o calendário atualizado de vacinação da gestão municipal, os públicos elegíveis no momento e a lista completa de postos abertos na capital podem ser conferidas na página Vacina Sampa.