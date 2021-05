Capital inicia vacinação contra Covid-19 para pessoas com Down, pacientes renais e transplantados

A cidade de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (10) a vacinação contra o coronavírus em mais três grupos: pessoas com Síndrome de Down, pacientes em Terapia Renal Substitutiva e pessoas transplantadas imunossuprimidas. Nos três quadros, a imunização será feita na faixa etária acima dos 18 anos.

Para a vacinação destes novos grupos é necessário apresentar documento de identificação, preferencialmente CPF, além de declaração médica indicando condição de saúde para os pacientes renais e transplantados, com idade entre 18 e 59 anos.

A vacinação também continua para a aplicação da primeira dose nos idosos de 60, 61 e 62 anos e primeira e segunda dose para os demais grupos elegíveis nesta fase da campanha. Informações sobre a campanha de imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) podem ser obtidas acessando o site Vacina Sampa.

A campanha segue nas 468 Unidades de Saúde Básica (UBSs) do Município, em três Centros Escolas e em 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs). *Os postos drive-thrus e farmácias retomam as atividades na abertura da nova faixa-etária no município de São Paulo*.

Até o dia 9 de maio, o município de São Paulo registrou no sistema VaciVida 3.777.856 doses aplicadas, sendo 2.391.976 primeiras doses e 1.385.880 da segunda dose, que fecha o ciclo vacinal.

Serviço – Vacinação contra a covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades básicas de saúde podem ser acessados por esta lista ou pela ferramenta Busca Saúde.

AMAS/UBS Integradas

De segunda a sábado, inclusive feriados, 7h às 19h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.