Capital inicia vacinação dos profissionais de saúde com idade a partir de 52 anos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou a vacinação do grupo prioritário formado por profissionais de saúde com 52 anos ou mais nesta segunda-feira (5). O público-alvo é de 10 mil pessoas, conforme instrutivo do Programa Municipal de Imunização.

A imunização dos idosos de 68 anos ou mais, iniciada na última sexta-feira, também prossegue. Toda a rede de vacinação da cidade está disponível aos públicos elegíveis da campanha, o que inclui pessoas de grupos prioritários anteriores que ainda não iniciaram ou completaram o esquema vacinal.

Também começou nesta segunda-feira, a vacinação de profissionais da segurança pública, anunciada pelo Programa Estadual de imunização. A vacinação desse grupo será articulada e realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, e realizada em locais acordados entre as corporações e a SSP.

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Desta maneira, compreende os profissionais de saúde, priorizando neste momento: médicos, enfermeiros – técnicos e auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS CoV2 e análise de amostra de Covid-19; farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos – auxiliares e técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física e médicos veterinários.

A SMS recomenda que as pessoas busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital e preenchendo o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.com.br) para agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.

Até o dia 3 de abril, o município aplicou 1.855.556 doses de vacina contra coronavírus, sendo 1.376.931 de primeira dose e 478.625 de segunda dose.

Mesmo após a vacinação as pessoas devem manter as regras de distanciamento social, uso de máscaras e lavagem constante das mãos. O uso de álcool em gel também segue indispensável.

Informações também podem ser obtidas acessando o site Vacina Sampa.

Serviço

A Vacinação contra a Covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBS com sistema drive-thru

De segunda a sexta, das 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBSs da capital.

AMAs/UBSs Integradas

De segunda a sábado, das 7h às 19h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs (Serviço de Atenção Especializada)

De segunda a sexta, das 7h às 18h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Três centros-escolas

De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Drive-Thrus

De segunda a sexta, das 8h às 17h

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 – Portão 15

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025- Portão 3 – Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 – Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé, São Paulo

HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 – Ipiranga –

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 – Pq Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 – Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – Penha