Capital paulista tem menor temperatura mínima média dos últimos cinco anos

Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, órgão ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), apontam que nesta quinta-feira (28) foi registrada a menor temperatura mínima do ano.

Foram 4,7ºC de média na cidade e em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, na subprefeitura de Parelheiros, ocorreu a menor mínima absoluta, aquela registrada e um único local com -0,1º. Anterior a este dado, a menor mínima média do ano havia ocorrido em 20/07/2021 com 5,4ºC de média na cidade. Já a menor temperatura mínima absoluta, aquela registrada em um único local, ocorreu em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, com -2,3ºC.

“Uma intensa massa de ar frio de origem polar, a mais forte deste ano, está sendo a responsável pelas baixas temperaturas registradas nas madrugadas da capital paulista, com registro de temperatura mínima do ano”, explica o técnico em meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo, Adilson Nazário.

De acordo com os dados de temperatura registrados desde 2004 pelo CGE da Prefeitura de São Paulo, os valores negativos ocorridos na capital paulista são:

-0,6°C dia 13/06/2016, Capela do Socorro, Zona Sul,

-1,6°C dia 20/07/2021, Capela do Socorro, Zona Sul,

-0,2°C dia 07/07/2019, Engenheiro Marsilac, Zona Sul,

-0,2°C dia 19/07/2021, Engenheiro Marsilac, Zona Sul,

-2,3°C dia 20/07/2021, Engenheiro Marsilac, Zona Sul, (a menor absoluta de todo o histórico do CGE)

Já as menores mínimas médias registradas na cidade desde 2004, conforme dados do CGE da Prefeitura e São Paulo, são:

6,0°C dia 06/09/2006

5,9°C dia 05/08/2011

5,9°C dia 23/07/2013

5,8°C dia 30/07/2007

5,7°C dia 30/06/2021

5,6°C dia 10/06/2016

5,4°C dia 11/06/2016

5,4°C dia 20/07/2021

5,3°C dia 24/07/2013

5,2°C dia 12/06/2016

5,0°C dia 07/07/2019

4,6°C dia 28/06/2011

3,5°C dia 13/06/2016

As menores temperaturas mínimas absolutas, aquelas registradas em um único local, desde 2004 conforme dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, são:

5,2°C dia 11/08/2005 em Parelheiros, Zona Sul.

4,8°C dia 30/07/2015 em Capela do Socorro, Zona Sul.

4,7°C dia 14/07/2012 em Jaçanã/Tremembé, Zona Norte.

4,3°C dia 07/06/2010 em Parelheiros, Zona Sul.

2,9°C dia 30/07/2007 em Parelheiros, Zona Sul.

2,8°C dia 09/08/2004 em Parelheiros, Zona Sul.

2,6°C dia 11/06/2017 em Capela do Socorro, Zona Sul.

2,3°C dia 07/08/2014 em Capela do Socorro, Zona Sul.

2,3°C dia 28/06/2011 em Parelheiros, Zona Sul.

2,0°C dias 22/08/2006 e 04/06/2009 em Parelheiros, Zona Sul.

1,1°C dia 26/08/2020 em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, Subprefeitura de Parelheiros.

-0,2°C dia 07/07/2019 em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, Subprefeitura de Parelheiros.

-0,6°C dia 13/06/2016 em Capela do Socorro, Zona sul.

-2,3°C dia 20/07/2021 em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, Subprefeitura de Parelheiros.

Os recordes de temperatura mínima e máxima dos últimos 17 anos computados pelo CGE da Prefeitura de São Paulo, são:

3,5ºC a menor na cidade dia 13/06/2016.

-2,3ºC em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, dia 20/07/2021 foi a menor temperatura absoluta, aquela registrada em um único local.

8,3ºC, a menor máxima média dia 24/07/2013.

7,6ºC em Parelheiros, Zona Sul e Freguesia do Ó, Zona Norte dia 24/04/2013 foi a menor máxima absoluta.

37,3ºC maior máxima média em 02/10/2020.

40,4ºC maior absoluta em Freguesia do Ó, Zona Norte dia 27/09/2004.

Os recordes de temperatura ocorridos apenas em 2021, até agora, de acordo com o CGE da Prefeitura de São Paulo, são:

4,7°C menor média na cidade dia 29/07/2021

-2,3°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, foi a menor temperatura mínima absoluta, aquela registrada em um único local, dia 20/07/2021

22,2°C foi a maior média mínima na cidade dia 31/01/2021

24,1°C na estação do CGE, Centro, foi a maior mínima absoluta, aquela registrada em um único local dia 31/01/2021.

15,4°C a menor máxima média na cidade dia 29/06/2021

12°C em Parelheiros, Zona Sul, foi a menor máxima absoluta, aquela registra em um único local dia 29/06/2021.

33,7°C maior média na cidade dia 30/01/2021

36,4°C em Vila Prudente, Zona Leste, foi a maior máxima absoluta, aquela registrada em um único local dia 06/01/2021.

“As próximas madrugadas ainda serão geladas e com expectativa de novo recorde na madrugada de sexta-feira (30). Além disso, as mínimas nos bairros mais afastados do centro expandido, distantes das áreas mais urbanizadas, poderão atingir valores absolutos próximos ou abaixo de zero”, comenta Nazário. “O ar frio polar só deve começar a perder força a partir do início da próxima semana, quando as temperaturas se elevam gradativamente”, finaliza o técnico em meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo.

A sexta-feira (30) também promete ser gelada e com previsão de novo recorde de temperatura mínima. A madrugada deve registrar termômetros em torno dos 3°C e valores negativos nas regiões mais periféricas da cidade, como em Eng Marsilac. O dia será marcado por céu claro e poucas nuvens, temperatura máxima por volta dos 15°C com percentuais de umidade do ar entre 45%e 95%. A sensação será de frio no decorrer do dia, que terá valores mínimos de umidade do ar acima dos 45%.

O sábado (31) ainda será marcado por frio mas sem expectativa de novos recordes de temperatura. Madrugada com termômetros em torno dos 7°C, predomínio de sol, céu com poucas nuvens e temperatura máxima de 16°C. A sensação será de frio no decorrer do dia, com taxas de umidade do ar entre 35% e 90%.