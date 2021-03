Capital realiza curso para instituições que queiram desenvolver projetos de inclusão para pessoas com deficiência

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e da Secretaria Executiva de Gestão, realizará uma capacitação para tratar do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), que trata do estabelecimento do regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. A atividade “Projetos de Inclusão – Entenda o MROSC: Documentação, Plano de Trabalho e Prestação de Contas” acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de abril, das 10h às 12h.

O curso é voltado para instituições que queiram desenvolver projetos de inclusão para pessoas com deficiência em São Paulo e será ministrado pela Coordenação de Parcerias com o Terceiro Setor (COPATS).

O objetivo da formação é capacitar instituições da sociedade civil para realização de parcerias com a SMPED. Os três dias de formação contarão com a presença de intérpretes de Libras.

O conteúdo do curso abordará:

• Documentação necessária;

• Como montar um plano de trabalho;

• Como fazer a prestação de contas.

As inscrições podem ser realizadas, on-line, até o dia 13 de abril, clicando aqui.

