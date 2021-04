Capital realiza vacinação contra Covid-19 para idosos de 63 anos a partir desta quinta-feira (29/04)

A cidade de São Paulo inicia, amanhã (29/04), mais uma etapa do calendário de imunização contra a Covid-19, com a vacinação dos idosos a partir de 63 anos. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é que 116 mil pessoas nessa faixa etária recebam a primeira dose da vacina a partir desta quinta-feira.

Os drive-thrus e as farmácias parceiras funcionarão quinta e sexta-feira e aplicarão somente a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As demais unidades estarão disponíveis para primeira e segunda dose a todos os grupos já elegíveis na campanha. No sábado, 1º de maio, o atendimento será feito apenas nas AMA/UBS Integradas. Nesta quinta-feira (29), o drive-thru do Morumbi não funciona, devido à partida São Paulo x Rentistas, marcada para o local.

Toda a estrutura de vacinação da SMS estará aberta, totalizando mais de 600 postos. São 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 17 Serviços de Assistência Especializada (SAEs) e três centros-escolas, além dos postos com sistema drive-thru, das AMA/UBS Integradas e dos postos volantes, que incluem farmácias, igrejas, supermercados, escolas, praças e UBS com drive-thru.

Todas as unidades de vacinação do município estarão voltadas para a aplicação da primeira dose da vacina. Quem for tomar a segunda dose deve procurar exclusivamente uma UBS ou um SAE.

Até o dia 27 de abril, foram aplicadas 3.112.663 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 1.993.571 para 1ª dose e 1.119.062 para 2ª dose. A meta de cobertura vacinal é de 90% da população elegível.

A secretaria recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) – vacinação de primeira dose e segunda dose, de acordo com os grupos do instrutivo.

Das 7h às 19h

Três centros-escolas

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Horário: Das 8h às 17h

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Horário: Das 7h às 19h

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Horário: Das 8h às 17h

17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Postos Volantes/Farmácias/ Drive Thru em UBS

Horário: 8h às 17h

Postos drive-thru – 29 e 30 de abril – vacinação de primeira dose de idosos com 63 anos ou mais.

Das 8h às 17h

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Malet, 535, Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781- na parte superior do Clube

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 – Portão 15

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025- Portão 3 – Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 – Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé, São Paulo

HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 – Ipiranga –

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 – Pq. Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 – Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – Penha

SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel