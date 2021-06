Capital reserva 14 mil doses da Janssen para população de rua e inicia vacinação de cidadãos com 46 anos

Das 114 mil doses do imunizante da Janssen recebidas ontem (26) pelo município de São Paulo, 14 mil estão reservadas para concluir a vacinação da população de rua que tem mais de 18 anos. O objetivo desta nova etapa é completar a vacinação da parcela da população de rua que não está cadastrada nos centros de acolhida da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e que ainda não se imunizou. A vacina da Janssen é de aplicação única.

A aplicação de vacinas antiCovid no público cadastrado nos centros de acolhida da SMADS começou em fevereiro e mais de 21.754 doses foram aplicadas desde então.

As outras 100 mil doses do imunizante da Janssen foram distribuídas às 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e serão destinadas à vacinação do público elegível. Nesta segunda-feira (28), a cidade de São Paulo começa a imunizar pessoas com 46 anos de idade, público estimado em 170.479 moradores da capital. Na terça-feira (29), será a vez da faixa etária de 45 anos, com o mesmo público estimado. Para isso, toda a rede de postos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está em operação. O munícipe que fizer parte dos públicos elegíveis abertos anteriormente também poderá se vacinar.

A primeira ou a segunda dose dos demais imunizantes estão disponíveis em uma das 468 UBSs, nas AMAs/UBSs Integradas, nos 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs), nos 16 mega postos com acesso a pedestres, nos mais de 130 postos volantes, na rede de farmácias parceiras e nos 20 postos que operam exclusivamente em sistema drive-thru.

Documentos necessários e pré-cadastro

Para garantir as doses à população do município de São Paulo, a SMS reforça a obrigatoriedade de o cidadão apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

Vale lembrar que o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Mais informações, como o calendário atualizado de vacinação da gestão municipal, os públicos elegíveis no momento e a lista completa de postos abertos na capital, podem ser conferidas na página Vacina Sampa.

Onde se vacinar

468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

AMAs/UBSs Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados

Centros de Saúde

CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac

Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283, Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

CS Escola Geraldo de Paula Souza

Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

CS Escola Samuel Barnsley Pessoa

Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Drive-thrus, mega postos e postos volantes

Funcionamento: de segunda a sexta-feira (eventualmente também aos sábados), das 8h às 17h.

Acesse a página Vacina Sampa e veja a relação completa com os endereços dos postos de vacinação da capital.