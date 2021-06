Capital segue orientação do Ministério da Saúde e Programa Estadual para aplicação de segunda dose da vacina em gestantes

A cidade de São Paulo aguarda as orientações do Ministério da Saúde para a imunização de 568 gestantes que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca na cidade antes da suspensão do imunizante em todo o país. Nesta quarta-feira (30), o prefeito Ricardo Nunes afirmou que a capital seguirá de acordo com as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Em um certo momento do Programa, a vacinação com a AstraZeneca foi suspensa nas gestantes de todo o Brasil. Agora, aguardamos uma definição do Ministério da Saúde para a orientação de qual vacina será aplicada como segunda dose”, disse o prefeito.

A nota técnica 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, também de acordo com a diretriz do Informe estadual (PG 26), recomenda que as gestantes e puérperas (incluindo as sem fatores de risco adicionais) que já tenham recebido a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca devem aguardar o término do período gestacional e puerpério (até 45 dias pós-parto) para a administração da segunda dose da vacina.

“Alguns países da Europa começaram a aplicar a vacina da Pfizer nestas pessoas, mas para isso precisamos de uma orientação técnica”, esclareceu o prefeito.

Para esse grupo a vacinação teve início no dia 7 de junho com as vacinas Coronavac e Pfizer, que imunizaram em primeira dose 17.198 gestantes e 5.591 puérperas.