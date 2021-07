Capital vai receber mais 48 km de novas estruturas cicloviárias

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a Companhia de Engenharia Tráfego (CET) recebem nesta quarta-feira (21) e sexta-feira (23) as propostas das empresas que concorrem para realizar as obras de 48 km de novas conexões. As vias que receberão as novas estruturas cicloviárias (relação abaixo) foram apresentadas e debatidas com a sociedade por meio da realização de audiências públicas.

A entrega dos envelopes para a concorrência 02/SMT/2020 será às 10h desta quarta-feira (21), no auditório da CET, localizado na Rua Barão de Itapetininga 18, térreo, no Centro. Já a entrega dos envelopes com as propostas para a concorrência 03/SMT/2020 acontece na próxima sexta-feira (23), também às 10h, no mesmo local.

A cidade de São Paulo já tem hoje a maior malha cicloviária do país. São 684 km de extensão. A expansão da malha faz parte do Plano de Metas 2021-2024 que prevê a criação de mais 300 km de novas estruturas cicloviárias. A Prefeitura mantém o compromisso de consolidar a agenda da mobilidade ativa e do uso da bicicleta como meio de locomoção viável, seguro e saudável, acessível a toda a população, em todas as regiões de São Paulo.

Desde o lançamento do Plano Cicloviário, em dezembro de 2019, foram entregues 181 km de novas vias para ciclistas. Também foram requalificados 321 km da malha existente, com a troca do pavimento e a implantação do novo padrão de sinalização, com aplicação da tinta vermelha na aproximação com os cruzamentos, além da instalação de tachões a cada metro, para aumentar a segurança dos ciclistas.

Confira abaixo os locais em que as estruturas cicloviárias serão implantadas:

Viaduto Bresser

Armando de Arruda Pereira

José Maria Whitaker

Carlos Caldeira Filho

República do Líbano

Radial Leste Rui Barbosa

Treze de Maio

Av. Indianópolis

D. Pedro I

Alberto Zagottis

Educador Paulo Freire

Nações Unidas I

João Batista Conti

Nações Unidas II

Miguel Yunes

Nagib Farah Maluf

Viaduto Itinguçu

Jacu-Pêssego

Sena Madureira

Sangirardi / Dona Avelina

Raimundo Pereira de Magalhães

Ponte Cidade Universitária

Ponte Jaguaré

Av. Jaguaré

Campo de Bagatelli

Dr. Abraão Ribeiro

Gastão Vidigal

Ponte Freguesia do Ó

Alvarenga

Av. Mutinga

Ordem e Progresso

Tiradentes / Santos Dumont