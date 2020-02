Carnaparada começa hoje e promete animar a zona norte durante o Carnaval

Para quem é apaixonado pelo Carnaval e já quer começar as comemorações ainda hoje (21), o bar Estação Parada Sete, localizado no Horto Florestal, promete a segunda edição do “Carnaparada”, que contará com atrações musicais diversas e para todas as idades.

Além das apresentações musicais, o evento contará com uma área kids para os pais levarem a criança e curtirem bastante.

Entre os destaques estão a apresentação da escola de samba Gaviões da Fiel, a banda Swing Total, a Mary Smoke (que colocará um pouco de rock no carnaval), e muitos outros. Confira a programação completa:

O esquenta de hoje (21) começa com a tradicional CarnaRock, animado pela banda Mary Smoke;

No sábado (22), a folia fica por conta do Bloco Espiga do Japa e a Bateria Kamikaze, com muito samba pra galera dançar e cantar;

No domingo (23), é a vez do axé ”invadir” o Carnaparada, com show ao vivo da banda Swing Total, com a presença de bailarinos e muita dança do ritmo baiano.

Na segunda de Carnaval (dia 24), quem “pinta” na Estação é o Bloco Pintando o Sete, junto com a banda Tempero Brasileiro, para um grande baile de carnaval, com muitas marchinhas, resgatando os antigos e tradicionais bailes de salão.

E na terça-feira (25), para fechar a folia, a escola de samba Gaviões da Fiel e o Grupo Resenha se apresentam com um show completo de samba enredo, incluindo bateria, passistas, casal de mestre sala e porta bandeira e muita alegria.

Carnaparada no Estação Parada Sete

Quando: de 21 a 25 de fevereiro

Onde: Avenida Luís Carlos Gentile de Laet, 96 – Horto Florestal

Entrada: Os ingressos são limitados (valores a partir de R$ 25 cada – na compra de 2 ingressos) e podem ser obtidos no próprio local.

Mais informações sobre valores, horários, cardápio, promoções (existe uma promoção do chopp Vila Alemã na compra do ingresso – o folião ganha 3 chopps) e pacote de ingressos para o evento, podem ser encontradas nas redes sociais (@estacaoparada7) ou via telefones (3477-6557 ou whatsapp 93340-3916).

Foto: Divulgação