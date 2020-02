Carnaval 2020: zona norte tem paixão por samba

A zona norte e o carnaval tem uma relação bem próxima e íntima. Não é a toa que a região é uma das que tem mais escolas de samba em São Paulo, com 21 no total, perdendo apenas para a zona leste, com 24.

Claro que pelo Sambódromo do Anhembi estar na região ajuda essa afinidade, no entanto, aqui vale a pena ressaltar a qualidade de nossas escolas de samba. Apesar de não sair com o título no ano passado, a zona norte dominou o carnaval colocando três escolas no Desfile das Campeãs.

Vale mencionar que em 2018 a Mocidade Alegre foi vice-campeã do Grupo Especial e a Águia de Ouro se sagrou campeã do Grupo de Acesso, o que mostra que a zona norte tem bastante paixão e samba no pé para mostrar.

Os desfiles desse ano no Grupo de Acesso acontecerão nos dias 21 e 22 fevereiro, sexta-feira e sábado.

Ingressos

Se você curte acompanhar de perto a magia do carnaval, saiba que os ingressos para assistir os desfiles no Sambódromo estão disponíveis. Os valores variam de acordo com o setor e dia escolhido, com preços (na sexta e no sábado) a partir de R$ 90 para arquibancada; R$ 270 para cadeira de pista; R$ 1.210 para mesa de pista; e R$ 10 mil para camarote. A venda dos ingressos também está disponível através do site da LIGA SP.

Confira o dia e o horário dos desfiles:

GRUPO ESPECIAL

Sexta, 21 de fevereiro

23h15 – Barroca Zona Sul

0h20 – Tom Maior

1h25 – Dragões da Real

2h30 – Mancha Verde

3h35 – Acadêmicos do Tatuapé

4h40 – Império de Casa Verde

5h45 – X-9 Paulistana

Sábado, 22 de fevereiro

22h30 – Pérola Negra

23h35 – Colorado do Brás

0h40 – Gaviões da Fiel

1h45 – Mocidade Alegre

2h50 – Águia de Ouro

3h55 – Unidos de Vila Maria

5h – Rosas de Ouro

GRUPO DE ACESSO 1

Domingo, 23 de fevereiro

21h – Estrela do Terceiro Milênio

22h – Nenê de Vila Matilde

23h – Independente Tricolor

0h – Leandro de Itaquera

1h – Mocidade Unida da Mooca

2h – Acadêmicos do Tucuruvi

3h – Camisa Verde e Branco

4h – Vai-Vai

GRUPO DE ACESSO 2

Segunda, 24 de fevereiro

20h – Flor de Vila Dalila

20h50 – Primeira da Cidade Líder

21h40 – Unidos de Santa Bárbara

22h30 – Amizade Zona Leste

23h20 – Camisa 12

0h10 – Uirapuru da Mooca

1h00 – Torcida Jovem

1h50 – Unidos do Peruche

2h40 – Morro da Casa Verde

3h30 – Tradição Albertinense

4h20 – Imperador do Ipiranga

5h10 – Dom Bosco

DESFILE DAS CAMPEÃS

Sábado, 29 de fevereiro de 2020

Vice-Campeã do Grupo de Acesso

Campeã do Grupo de Acesso

5º Lugar do Grupo Especial

4º Lugar do Grupo Especial

3º Lugar do Grupo Especial

Vice-Campeã do Grupo Especial

Campeã do Grupo Especial