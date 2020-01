Carnaval chega mais cedo no Tremembé

A Casa de Cultura Tremembé recebe no sábado (18/01), a partir das 14h, o Bloco Carnavalesco Todos na Contra Mão. O evento contará com apresentação da banda Namoral, tocando grandes sucessos do axé 90, marchinhas, entre outros hits. A entrada é gratuita.

A próxima parada do Bloco Todos na Contra Mão acontece pelas ruas de Santana, na Zona Norte, no dia 15 de fevereiro, sábado, no Pré Carnaval de São Paulo.

Criado em 2016, o Bloco Todos na Contra Mão é formado por amigos do bairro de Santana, composto por empresários, militares, autônomos e foliões de diversas idades. O grupo carnavalesco surgiu dentro do Buteco Contra Mão (localizado em Santana), e com ele, o desejo de festejar a data mais animada do calendário nacional.

Todos na Contra Mão

Quando: 18 de janeiro, sábado, a partir das 14h

Onde: Casa de Cultura Tremembé – Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação