Carro parado na garagem? Saiba quais cuidados adotar

Graças ao isolamento social, medida adotada pelos governo em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, as pessoas estão confinadas no domicílio. Contudo, não são apenas as pessoas que não saem de casa, os veículos também ficam parados na garagem.

Os carros parados acabam se desgastando por conta própria, por isso é importante que o motorista tome alguns cuidados para não sofrer prejuízos.

O engenheiro mecânico e especialista em manutenção automotiva, Denis Marum, orienta quais cuidados que o dono do veículo deve adotar a fim de evitar danos e não ser pego de surpresa com problemas no carro no futuro, confira:

Bateria

Na maioria dos carros as baterias possuem placas de chumbo imersas em uma solução ácida dentro de uma caixa plástica. Pela falta de movimento do veículo, o ácido acaba por se concentrar no fundo do recipiente plástico, corroendo as placas de chumbo e, por consequência, diminuindo consideravelmente a capacidade de recarga da bateria.

Portanto, não basta apenas funcionar o motor uma vez por semana. É necessário movimentar essa bateria para homogeneizar a solução ácida, evitando a corrosão das placas. Funcione o motor e movimente o carro para gerar movimentação da solução dentro da bateria.

Baterias mais modernas dispõem de um material absorvente entre as placas que inibem por mais tempo a concentração do ácido no fundo.

Baterias com mais de dois anos, com baixa capacidade de recarga, exigirão carregamento mais frequente, algo entre três e cinco dias.

Baterias novas e de última geração podem suportar até três semanas.

Desligar os cabos da bateria é uma opção para evitar o consumo residual de energia gerado pelo alarme e pelo rádio, porém poderá perder a configuração do próprio rádio e de alguns módulos presentes em veículos mais modernos.

Pneus

Você deve mudar a posição do seu carro a cada dez dias para que a cinta metálica, que faz parte da estrutura do seu pneu não se deforme permanentemente, essa deformação comprometerá a segurança, gerando desbalanceamento da roda (trepidação do volante em altas velocidades) e barulho.

Lubrificação do motor e câmbio

Depois de uma semana parado, o óleo escorre quase que totalmente para a parte de baixo do motor (cárter), gerando grande desgaste das partes metálicas no momento da partida. Colocar óleo de última geração minimiza o problema, pois adere melhor às paredes do motor. O mesmo acontece com o câmbio, principalmente o automático, movimentar o óleo hidráulico evitará o ressecamento de vedadores e juntas.

Cheiro de mofo na cabine

As bactérias e fungos se proliferam nos dutos do ar condicionado, pois encontram um ambiente propício, úmido e frio. Quando for ligar o motor, ligue o ar condicionado por dez minutos, para, também, possibilitar a lubrificação desse sistema e depois desligue o ar condicionado e deixe apenas na ventilação, com o seletor de temperatura na posição quente. O aquecimento dos dutos removerá a umidade, impedindo a proliferação das bactérias e fungos.

Gasolina apodrece após um mês

Deixe pouca gasolina no tanque, o seu apodrecimento pode gerar entupimento dos bicos injetores e dificuldade a partida. Então vou usar álcool? Não, melhor é gasolina, o álcool de má qualidade contém água e pode ainda se transformar em açúcares. Água e açúcar é uma excelente mistura para entupir bicos, enferrujar e danificar as roscas das velas.