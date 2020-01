Casa de Cultura Tremembé abre inscrição para quase 30 cursos e oficinas culturais gratuitas

A partir de segunda-feira (3/02), a Casa de Cultura Tremembé começa as inscrições para dezenas de cursos gratuitos! Ao todo serão 27 oficinas, entre elas danças cigana, urbana, salão, tango, ballet e zumba, além capoeira e oficinas de artesanatos como fuxico, biojóias, costura criativa e entre outros.

Antes de se tornar Casa de Cultura Tremembé, no prédio funcionava a Escola Estadual Arnaldo Barreto, que atualmente está localizada logo atrás do antigo endereço. Em 2013 a Casa de Cultura Tremembé iniciou com uma programação diversificada, atividades para todas as idades e gostos culturais, além de eventos.

Recentemente, a unidade passou por uma intervenção artística com grafites dos artistas da zona norte Sapiens & Jok´s. A inspiração para os grafites foi a região de Jaçanã e Tremembé, no qual foi retratado nos muros da Casa pelo famoso Trem da Cantareira e pelo saudoso cantor sambista Adoniran Barbosa.

Confira a relação de todas as oficinas:

Curso de francês;

Curso de espanhol;

Curso de italiano;

Zumba;

Meditação ativa;

Oficina de bonecas;

Ballet;

Yoga;

Fuxico;

Dança cigana;

Tai Chi Chuan;

Pintura em tela;

Dança de salão;

Lian Gong;

Pintura de tecido, crochê e tricô;

Dança urbana;

Permacultura;

Patch Work

Dança do ventre;

Biojóias;

Costura criativa;

Tango;

Capoeira;

Confecção e criação de moda;

Canto coral;

Xadrez;

Bordado e trançado.

Casa de Cultura Tremembé

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (administrativo)

Telefone: (11) 2991-4291

Endereço: Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 190 – Tremembé