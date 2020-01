Casa de Cultura Tremembé apresenta o teatro infantil A Árvore Mágica e Seu Segredo

As crianças também poderão se divertir durante as festividades do aniversário cidade de São Paulo. No domingo (26/01), a Casa de Cultura Tremembé será palco para o espetáculo infantil “A Árvore Mágica e Seu Segredo”, que conta a história da última árvore de uma espécie rara de madeira de lei que tem sentimentos.

A peça mostra que a árvore mágica não dá mais frutos, porém, guarda um grande segredo. O vilão da história é o sr. Nicolau cara de pau, um construtor malvado e atrapalhado que quer acabar com os rios e lagos e tenta derrubá-la para construir um grande empreendimento e fazer uma grande fortuna.

A Árvore Mágica e Seu Segredo

Quando: 26 de janeiro, domingo, às 16h

Onde: Casa de Cultura Tremembé – Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação