Casa de Cultura Tremembé conta história de mulheres que mudaram o mundo

Para encerrar a programação especial em homenagem às mulheres, a Casa de Cultura Tremembé pretende contar a história de duas mulheres lutadoras e de destaque no mundo. A atração “Contação de Historia: Mulheres que Mudaram o Mundo” acontece com o Grupo Raconto e será no sábado (28) às 19h.

Neste encontro será apresentado a história baseada na vida e obra de Rosa Parks, símbolo do movimento de direitos humanos e Wangari Maathai, professora e ativista política ambiental do Quênia, a primeira mulher africana a receber o prêmio Nobel da Paz, pelo seu trabalho ‘Cinturão Verde’.

Contação de Historia: Mulheres que Mudaram o Mundo

Quando: 28 de março, sábado, às 19h

Onde: Maria Amália Lopes Azevedo, 190 – Tremembé

Entrada: Gratuita

Foto: Underwood Archives/UIG/REX/Shutterstock.com