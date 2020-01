Casa de Cultura Tremembé promete mistura do Forró com sustentabilidade

A Casa de Cultura Tremembé recebe o grupo Bando do Seu Pereira para a apresentação musical “Forró pé na terra”. O show acontece no domingo (19/01) e promete colocar o público para dançar. Além de alegrar o público, a banda irá abordar a relação do ser humano com o meio ambiente, promovendo, de forma divertida, o pensando socioambiental do público.

O grupo Bando do Seu Pereira trás para o Público da Casa releituras de clássicos do baião e composições autorais. No palco, uma cisterna será usada como instrumento de percussão e todo o repertório será devidamente apresentado com muito humor e graça.

Bando do Seu Pereira com o Forró Pé na Terra

Quando: 19 de janeiro, domingo, às 17h

Onde: Casa de Cultura Tremembé – Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação