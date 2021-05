Casa de David completa 59 anos e recebe visita para entrega de 365 cestas básicas do Programa Cidade Solidária

As secretárias municipais da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, e de Direitos Humanos e Cidadania, Claudia Carletto, realizaram na última terça-feira (25/05) uma visita à Casa de Davi, instituição que este mês completou 59 anos cuidando de pessoas com deficiência física e intelectual. Na ocasião foram entregues 365 cestas básicas por meio do Programa Cidade Solidária.

As secretárias foram recebidas pelo diretor-presidente, dr. Vagner Gimenez Borin. “Vocês desenvolvem um trabalho maravilhoso e a SMPED reconhece e parabeniza a Casa de Davi por toda a dedicação. Com certeza estaremos sempre de portas abertas para muitas parcerias”, disse a secretária Silvia Grecco.

O superintendente-executivo da Casa de Davi, dr. Nilson Belloto agradeceu a visita das secretárias. “’Hoje é um dia muito especial para a Casa de David porque além de ser o aniversário de 59 anos da instituição, estamos recebendo a visita ilustre de duas secretárias municipais e é um orgulho muito grande para nós’’, afirmou.

O diretor-presidente da instituição, dr. Vagner Gimenez Borin, ressaltou a parceria. ’Tudo isso que vocês estão vendo é fruto de um trabalho humanitário e a dedicação de muitas pessoas. Temos trabalhado de uma forma realmente grande e agradecemos muito o apoio da Prefeitura’’, falou.

Cláudia Carletto, secretária de Direitos Humanos, destacou a entrega das cestas. “Vamos seguir com esse trabalho em nome da gestão do Bruno Covas que nos deixou um caminho e um legado de cuidar das pessoas, na defesa da humanidade e no respeito ao cidadão’’, falou.

Entre maio e junho de 2020, a Casa de Davi já recebeu do Cidade Solidária 400 cestas básicas. Em fevereiro de 2021, foram 200. Em abril, 365. E agora em maio, mais 365. Totalizando 1.330 de doações de cestas básicas.

Em 2018 a Casa de Davi recebeu visitas técnicas para conhecer o local e verificar demandas. Já em 2020, a Paraoficina Móvel, programa da Secretaria da Pessoa com Deficiência, realizou atendimentos na instituição. A Paraoficina Móvel é uma parceria entre as secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPED), Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e AACD.