Casa Verde recebe Feira com atrações artísticas e vagas de emprego para público Trans

No dia 1º de fevereiro, sábado, acontece na Praça do Centenário, Casa verde, a I Feira de Empreendedorismo “Circula Trans” do Centro de Cidadania LGBTI Luana Barbosa dos Reis. A ação contará com exposição de projetos de artesãs transexuais, além de atrações culturais e artísticas.

O evento celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro. A feira é uma oportunidade de entretenimento para a comunidade LGBTI e de visibilidade e valorização do trabalho manufaturado por pessoas transexuais.

Organizado pela secretaria municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Feira começa às 10h e promete terminar às 19h. No local serão prestados diversos tipos de serviço e atendimento, como oferta a vagas de empregos nas áreas do comércio e de serviços, emissão de carteira de trabalho, orientação sobre formalização como MEI (Microempreendedor Individual) entre outros.

Confira a programação completa:

10h – Música Mecânica (DJ)

12h Fala Institucional – Presidente da ACESD

12h30 – Paula Carvalho Sabino (Show)

14h – Bruna Pettala (Show)

15h – Don Raphael – MC e Rapper

15h50 – Agatha Fontenele (show)

16h – Shane Montello – Apresentação de Voz e violão

16h50 – Marcela Barone (Show)

17h – Maitê Schneider (Trans Emprego)

17h – Márcia Rocha (Trans Emprego)

18h – Laerte Coutinho ( Cartunista)

18h30 – Les Girls – o musical: Uma diva perto de você (show de encerramento).

Feira de Empreendedorismo “Circula Trans”

Quando: 1º de fevereiro, sábado, das 10h às 19h

Onde: Rua Baroré, 43 – Praça Centenário – Casa Verde

Entrada: Gratuita