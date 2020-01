Casarão da Vila Guilherme será palco para tributo à Cássia Eller

Com mais de 10 anos de carreira, o cantor e artista Thiago Barbosa prepara um Tributo a uma das vozes mais marcantes do rock e da MPB do Brasil, a grande Cássia Eller. O show será na Casa de Cultura Vila Guilherme (Casarão) no sábado (18/01). Entrada é livre.

Thiago Barbosa tem uma carreira de mais de 10 anos tocando MPB em bares e eventos culturais. O desafio será reinterpretar a artista Cássia Eller, que teve uma carreira caracterizada pela voz grave e pelo ecletismo musical, interpretando canções de grandes compositores do rock brasileiro, MPB, POP e Samba. Embora tenha uma trajetória curta, Cássia marcou a história da música brasileira com cerca de dez álbuns gravados.

Tributo à Cássia Eller – Thiago Barbosa

Quando: 18 de janeiro, sábado, às 18h

Onde: Casa de Cultura Vila Guilherme – Praça Oscar da Silva, 111

Entrada: Gratuita

Foto: Reprodução