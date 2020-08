CAT abre inscrições para mais de 700 vagas de trabalho

Até o dia 5 de agosto, quarta-feira, interessados em uma recolocação no mercado de trabalho poderão se inscrever no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) para concorrer a 754 vagas de trabalho. A inscrição para participar do processo seletivo é on-line por este site (clique aqui).

O destaque dessas oportunidades é que cerca de 400 vagas são para postos de trabalho que não exigem experiência anterior, ou seja, são para jovens que estão ingressando na área. Dessas vagas serão exigidos escolaridade entre ensino fundamental e médio completo.

Entre as oportunidades estão 200 postos para consultor de vendas, sendo 50% para trabalho home office, sendo necessário possuir um computador com aceso á internet. Os salários variam entre R$ 600 (carga horária reduzida) e R$ 1.700.

Já para pessoas com deficiência, o Cate também oferece 31 vagas oportunidades para atende de padaria, auxiliar de limpeza, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa e repositor de mercadorias. Os salários vão até R$ 1.442.

Por fim, 121 das vagas disponíveis são para cargo de operador de telemarketing. Algumas dessas oportunidades são para pessoas sem experiência anterior. O ensino médio completo é requisito para concorrer à vaga. A maior parte das funções é para a capital, no Centro ou na zona leste, mas há chances em outros municípios da região metropolitana.