Cate abre inscrições para mais de 900 vagas de trabalho

Os interessados que estão em busca de uma recolocação profissional, especialmente na pandemia do coronavírus (Covid-19), terão uma excelente oportunidade. O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), está com 930 vagas em diversas áreas como serviços e comércio. Para participar basta se cadastrar pelo site (clique aqui).

As inscrições terminam nesta quarta-feira, às 14h. Os candidatos terão que preencher o formulário e anexar um currículo atualizado, de preferência em PDF.

A maioria das vagas são para o posto de telemarketing, com 320 oportunidades. Parte das vagas não exige experiência e também podem ser desenvolvidas em casa para quem possui computador com conexão de internet. É necessário ter o ensino médio completo e os salários vão até R$ 1.051 para trabalhar na região central.

Outro segmento que está com bastante vaga em aberto é o de limpeza com experiência da área hospitalar, com 300 vagas abertas. Os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo – salário de R$ 1.200. O local de trabalho será na região central da capital.

Há também oportunidades para profissionais com deficiência, no qual estão abertas vagas exclusivas para assistente de vendas, atendente de lojas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de galvanização, confeiteiro, fiscal de loja, entre outras.