CATE abre mais de 600 vagas para os setores de comércio e serviços com salários de até R$ 3 mil

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Prefeitura de São Paulo disponibiliza, a partir desta segunda (7), novo processo seletivo com 650 vagas em áreas diversas como serviços e comércio. Os salários podem variar de R$ 900 a R$ 3.000 e as inscrições devem ser realizadas on-line até quarta-feira (9) no site www.bit.ly/vagasnocate.

“A Secretaria está em constante trabalho para oferecer oportunidades para quem busca recolocação profissional, seja com vagas de emprego ou orientação e cursos de qualificação para auxiliar na conquista de uma chance no mercado de trabalho”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

De acordo com ela, têm surgido vagas como as disponibilizadas na seleção desta semana, nas quais os candidatos podem trabalhar em casa, facilitando as novas rotinas durante este período de pandemia.

O processo seletivo conta com 100 oportunidades temporárias em home office para operador de suporte técnico de telemarketing. O salário é de R$ 1.300,00 e exige ensino superior incompleto, com seis meses de experiência mínima.

O Cate disponibiliza também 50 vagas para motorista de caminhão, sem escolaridade mínima exigida. O salário é de R$ 2.247 e a experiência é de pelo menos seis meses.

Os munícipes podem ainda realizar inscrições para vagas como operador de vendas, padeiro, auxiliar de limpeza, de cozinha, recepcionista, administrador de edifícios, costureira e designer de moda, entre outras.



Diversidade

Para recuperadores de crédito estão disponíveis 50 vagas com salário de R$ 1.029,00. As oportunidades são exclusivas para pessoa com deficiência e exigem ensino médio completo, não sendo necessária nenhuma experiência prévia. Ainda para esse público estão abertos 35 postos para operador de loja. É necessário apresentar laudo durante o processo seletivo e residir nas zonas oeste ou leste.

Serviço

Processo Seletivo – Cate

Data das inscrições: 7 a 9 de junho

Inscrições no link: www.bit.ly/vagasnocate